Бубнов рассказал, кто победит в матче ЦСКА - «Крылья Советов»

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка столичного ЦСКА с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 0:1. Обе команды на ходу, набирают очки, но «Крылья» в атаке выглядят убедительнее, потому их потенциал сейчас повыше», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Поединок состоится на «ВЭБ Арене» сегодня, 23 октября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этой встречей «армейцы» занимают четвертое место в таблице, а самарцы идут на восьмой позиции.