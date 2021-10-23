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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов рассказал, кто победит в матче ЦСКА - «Крылья Советов»

23 Октября 2021 • 12:35 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
1.80 3.70 4.40
Через 5 ч. 16 мин.

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка столичного ЦСКА с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 0:1. Обе команды на ходу, набирают очки, но «Крылья» в атаке выглядят убедительнее, потому их потенциал сейчас повыше», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Поединок состоится на «ВЭБ Арене» сегодня, 23 октября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этой встречей «армейцы» занимают четвертое место в таблице, а самарцы идут на восьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Александр Бубнов
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23.10  16:30 Ростов ... Арсенал Тула 1.95 3.45 4.3
23.10  19:00 ЦСКА Москва ... Крылья Советов 1.69 3.85 5.4
24.10  14:00 Уфа ... Рубин 3.05 3.15 2.55
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