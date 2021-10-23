Алексей Березуцкий: «Ребята бились до конца, это ключевой момент»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Если по порядку, что было не так с игрой ЦСКА в первом тайме?

- В первом тайме в первую очередь не получался выход из обороны в атаку. Естественно, где-то тяжело создавали моменты и плохо останавливал быстрые атаки «Крыльев Советов». Во втором тайме чуть изменили игру. В первую очередь, в начальном стадии атаки. Стало чуть лучше.

- Это первая волевая победа ЦСКА в этом сезоне. О чем это говорит?

- Это очень хорошо. Все бывает в первый раз. Я всегда говорил, по последним играм к ребятам вообще нет претензий по характеру и самоотдаче. Сегодня они еще раз их проявили. Прекрасно.

- Если детально раскладывать секрет успеха во втором тайме, то какие детали главные?

- Характер все равно на первом месте. Действительно чуть-чуть изменили не то, что схему, а начало атаки, то как мы разыгрывали мяч, и то, что бились ребята до конца, это ключевой момент.

- Какова роль замен? Дзагоев - голевой пас, Чалов - победный гол.

- Бывает.