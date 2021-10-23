ЦСКА быстро пропустил, но Фёдор Чалов добыл волевую победу над «Крыльями»

В матче двенадцатого тура РПЛ московский ЦСКА принимал «Крылья Советов».

Самарские дриблёры против монолитной обороны ЦСКА. Очень интересная наметилась игра на «ВЭБ Арене». Сарвели, Зиньковский, Пиняев и компания выиграли два последних тура, прибыв в Москву в отличном настроении, но тут их встретила оборона Алексея Березуцкого, за первые 11 туров пропустившая всего 8 голов. Лучший результат в РПЛ.

Правда, и забивают «армейцы» немного. Ровно по 14 голов у них было в активе вместе с самарскими «Крыльями» до очного матча. Увеличивать бомбардирский счёт с первых минут матча вышли Эджуке и Заболотный, а Фёдор Чалова с Дзагоевым остались на скамейке запасных. У «Крыльев» играли все «взрослые»: Зиньковский, Ежов, Пруцев, Сарвели, Сергеев. Молодой Пиняев остался в резерве для взрывного выхода в концовке.

Но у самарцев и начало задалось неплохое. Горшков на левом краю штрафной площади получил пас от Ежова и прострелил на уже на линию вратарской, где Иван Сергеев вырвался из-за спин защитников, подсёк мяч над падающим Акинфеевым, а затем забил уже в пустые ворота – 0:1.

Моментально ЦСКА мог сравнивать счёт, однако удара с противоположной линии вратарской не последовало. Простреливал Эджуке, а Заболотный, Зайнутдинов и Обляков пробить не сумели. ЦСКА прочно завладел инициативой, но до конца тайма так и не создал более моментов. Зато «Крылья» могли забивать перед перерывом. Акинфеев выиграл дуэль у Сергеева, прервав прострел, но мяч вынесли точно на Зиньковского. Антон крутил с дуги штрафной площади, но мяч под штангу не уложил.

После перерыва самарцы тоже начли бодро, опять же создав пару моментов. Но и тут реализация подвела. После скидки Зиньковского должен был забивать Сарвели, не подставивший нормально ногу. Бийол сблокировал, а затем последовал вынос. «Крылья» не успокоились. Дальний удар Ежова пришёлся аккурат под штангу – выручил Акинфеев. ЦСКА почти ничем не отвечал, зато забил в первой же толковой атаке после перерыва.

Помог хозяевам Иван Ломаев, ногой прервавший прострел с фланга. Мяч подхватил Ильзат Ахметов, однако его удар голкипер «Крыльев» парировал. Однако отскок вновь сыграл за ЦСКА, и Чидера Эджуке добивал уже в пустые ворота – 1:1. После равного счёта скорости немного упали. Команды боялись ошибиться, будто согласившись на ничью. Классный дальний удар Облякова парировал Ломаев, метнувшийся в правую «девятку».

Катился матч к ничьей, но за пять минут до конца ЦСКА всё-таки вырвал победу. Свежий Алан Дзагоев через центр обострил передачей на Чалова, а Фёдор мяч обработал и пробил точно в нижний угол. «Крылья» посыпались и пропустили ещё один. Теперь уже Чалов отдал голевую передачу, а Заболотный воспользовался пустотой в штрафной площади, пробив фактически с 11-метровой отметки. Гол+пас у Чалова в решающий момент и волевая победа ЦСКА.