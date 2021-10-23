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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА быстро пропустил, но Фёдор Чалов добыл волевую победу над «Крыльями»

23 Октября 2021 • 20:54 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
3:1
Крылья Советов
окончен

В матче двенадцатого тура РПЛ московский ЦСКА принимал «Крылья Советов».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 3:1 Крылья Советов
    11' Сергеев Иван (0:1)
(1:1) Эджуке Чидера 57'    
(2:1) Чалов Фёдор 85'    
(3:1) Заболотный Антон 89'    
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Набабкин Кирилл Бийол Яка Щенников Георгий   76' (Кучаев Константин (   76') Мухин Максим   8'   68' (Чалов Фёдор (   68') Обляков Иван Зайнутдинов Бактиёр Ахметов Ильзат   76' (Дзагоев Алан (   76') Эджуке Чидера Заболотный Антон
Запасные: Боков Данила Дивеев Игорь Бохинен Эмиль Яковлев Владислав Васин Виктор Бистрович Кристиян Тороп Владислав
Ломаев Иван Бейл Гленн Бегич Сильвие   73' Чернов Никита Горшков Юрий   82' (Кабутов Дмитрий (   82') Пруцев Данил   60' Иванисеня Дмитрий Ежов Роман Сарвели Владислав   82' (Пиняев Сергей (   82') Зиньковский Антон   82' (Глушенков Максим (   82') Сергеев Иван
Запасные: Солдатенков Александр Бельтюков Данил Липовой Данил Овсянников Богдан Витюгов Максим Зеффан Мехди Цыпченко Дмитрий
23 октября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Самарские дриблёры против монолитной обороны ЦСКА. Очень интересная наметилась игра на «ВЭБ Арене». Сарвели, Зиньковский, Пиняев и компания выиграли два последних тура, прибыв в Москву в отличном настроении, но тут их встретила оборона Алексея Березуцкого, за первые 11 туров пропустившая всего 8 голов. Лучший результат в РПЛ.

Правда, и забивают «армейцы» немного. Ровно по 14 голов у них было в активе вместе с самарскими «Крыльями» до очного матча. Увеличивать бомбардирский счёт с первых минут матча вышли Эджуке и Заболотный, а Фёдор Чалова с Дзагоевым остались на скамейке запасных. У «Крыльев» играли все «взрослые»: Зиньковский, Ежов, Пруцев, Сарвели, Сергеев. Молодой Пиняев остался в резерве для взрывного выхода в концовке.

Но у самарцев и начало задалось неплохое. Горшков на левом краю штрафной площади получил пас от Ежова и прострелил на уже на линию вратарской, где Иван Сергеев вырвался из-за спин защитников, подсёк мяч над падающим Акинфеевым, а затем забил уже в пустые ворота – 0:1.

Моментально ЦСКА мог сравнивать счёт, однако удара с противоположной линии вратарской не последовало. Простреливал Эджуке, а Заболотный, Зайнутдинов и Обляков пробить не сумели. ЦСКА прочно завладел инициативой, но до конца тайма так и не создал более моментов. Зато «Крылья» могли забивать перед перерывом. Акинфеев выиграл дуэль у Сергеева, прервав прострел, но мяч вынесли точно на Зиньковского. Антон крутил с дуги штрафной площади, но мяч под штангу не уложил.

После перерыва самарцы тоже начли бодро, опять же создав пару моментов. Но и тут реализация подвела. После скидки Зиньковского должен был забивать Сарвели, не подставивший нормально ногу. Бийол сблокировал, а затем последовал вынос. «Крылья» не успокоились. Дальний удар Ежова пришёлся аккурат под штангу – выручил Акинфеев. ЦСКА почти ничем не отвечал, зато забил в первой же толковой атаке после перерыва.

Помог хозяевам Иван Ломаев, ногой прервавший прострел с фланга. Мяч подхватил Ильзат Ахметов, однако его удар голкипер «Крыльев» парировал. Однако отскок вновь сыграл за ЦСКА, и Чидера Эджуке добивал уже в пустые ворота – 1:1. После равного счёта скорости немного упали. Команды боялись ошибиться, будто согласившись на ничью. Классный дальний удар Облякова парировал Ломаев, метнувшийся в правую «девятку».

Катился матч к ничьей, но за пять минут до конца ЦСКА всё-таки вырвал победу. Свежий Алан Дзагоев через центр обострил передачей на Чалова, а Фёдор мяч обработал и пробил точно в нижний угол. «Крылья» посыпались и пропустили ещё один. Теперь уже Чалов отдал голевую передачу, а Заболотный воспользовался пустотой в штрафной площади, пробив фактически с 11-метровой отметки. Гол+пас у Чалова в решающий момент и волевая победа ЦСКА.

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Комментарии (1)
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Dneprovskcity
23 Октября 2021 в 21:08

Очень сильный первый тайм от Крыльев-просто вчистую переиграли нас. Что случилось с ними во втором-загадка, а мож тренерский гений Лехи все перевернул)

Украшение матча-лютый удар Облякова в девятину и не менее лютый сэйв самарского воротчика)

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