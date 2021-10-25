Смородская: Не уверена, способен ли Федун принимать адекватные решения

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась, что считает поражение «Спартака» от «Зенита» со счетом 1:7 катастрофjq. По ее словам, главному тренерe «красно-белых» Рую Витории необходимо уйти из команды по собственному желанию.

Также Смородская высказалась в адрес владельца столичного клуба Леонида Федуна, сославшись на отсутствие своевременных решений и прогресса. «Не знаю, Федун вообще адекватные решения может принимать или нет. По-моему, нужно срочно что-то менять», - цитирует экс-чиновницу «Спорт-Экспресс».

Более того, Смородская также упомянула о проблемах «Спартака» в защитных действиях – подопечные Витории умудрились пропустить 11 голов в последних двух матчах.