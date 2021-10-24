Боярский – о Дзюбе: «Карпину есть чему поучиться у Семака»

Народный артист страны и известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на тот факт, что нападающий Артём Дзюба сравнялся с Олегом Веретенниковым по забитым мячам в чемпионате России.

Боярский считает, что футболист до сих пор выступает на высоком уровне, а также намекнул на необходимость вернуть одного из лидеров питерского коллектива в сборную. «Дзюба полезен как командный игрок. Валерий Карпин видел сегодняшнюю игру, ему есть чему поучиться у Сергея Семака», - сказал артист в разговоре с «РБ Спорт».

Также Боярский уверен в падении рекорда Веретенникова, спрогнозировав огромный отрыв форварда «Зенита» в будущем.