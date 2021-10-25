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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Безумно счастлив»: слова Дзюбы после разгрома «Спартака»

25 Октября 2021 • 08:45 Комментировать
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Воспитанник московского «Спартака», а ныне нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, поделился впечатлениями от вчерашнего поединка против своей бывшей команды. «Сине-бело-голубые» на «Газпром Арене» катком прошлись по «красно-белым», одержав крупную победу со счетом 7:1. В активе Дзюбы гол с пенальти.

«Безумно счастлив забить гол. Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником! Всем спасибо!», - гласит сообщение нападающего в инстаграм-аккаунте.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Сергея Семака увеличили отрыв от ближайшего конкурента на пять баллов. Что касается «Спартака», то столичный коллектив занимает седьмое место в таблице российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Артём Дзюба
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