«Безумно счастлив»: слова Дзюбы после разгрома «Спартака»

Воспитанник московского «Спартака», а ныне нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, поделился впечатлениями от вчерашнего поединка против своей бывшей команды. «Сине-бело-голубые» на «Газпром Арене» катком прошлись по «красно-белым», одержав крупную победу со счетом 7:1. В активе Дзюбы гол с пенальти.

«Безумно счастлив забить гол. Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником! Всем спасибо!», - гласит сообщение нападающего в инстаграм-аккаунте.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Сергея Семака увеличили отрыв от ближайшего конкурента на пять баллов. Что касается «Спартака», то столичный коллектив занимает седьмое место в таблице российской Премьер-лиги.