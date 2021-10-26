Губерниев: Витория «гробит» Максименко

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что карьера вратаря «Спартака» Александра Максименко находится в опасности.

- Ну, отдай ты его в аренду или пусть поиграет за «Спартак-2». Селихова нужно было ставить еще 3-4 матча назад, - заявил Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Комментатор уверен, что своими действиями наставник Руй Витория может «угробить» талантливого футболиста.

Максименко провел 17 матчей за «Спартак» в текущем сезоне и в 28 случаях доставал мяч из сетки своих ворот. В прошлое воскресенье «красно-белые» пропустили 7 голов от «Зенита». Судя по статистическим данным, Максименко пропускает каждый второй мяч, летящий в створ.