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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: Витория «гробит» Максименко

26 Октября 2021 • 16:46 Комментировать (1)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что карьера вратаря «Спартака» Александра Максименко находится в опасности.

- Ну, отдай ты его в аренду или пусть поиграет за «Спартак-2». Селихова нужно было ставить еще 3-4 матча назад, - заявил Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Комментатор уверен, что своими действиями наставник Руй Витория может «угробить» талантливого футболиста.

Максименко провел 17 матчей за «Спартак» в текущем сезоне и в 28 случаях доставал мяч из сетки своих ворот. В прошлое воскресенье «красно-белые» пропустили 7 голов от «Зенита». Судя по статистическим данным, Максименко пропускает каждый второй мяч, летящий в створ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Руй Витория Александр Максименко
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Комментарии (1)
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SpaM
26 Октября 2021 в 17:11
3-4 матча назад? )))
Да этож Димка "самый сильный задний ум" Губерниев..
А что ж ты молчал то 3-4 матча назад, а не высказал эту очевиднейшую для тебя инфу? _))
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