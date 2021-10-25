Бубнов - о разгроме «Спартака»: «После таких поражений тренеры уходят в отставку»

Экс-защитник сборной СССР и столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о результате вчерашнего поединка 12-го тура Премьер-лиги, в котором «красно-белые» на выезде встречались с петербургским «Зенитом». Москвичи потерпели унизительное поражение с разгромным счетом 1:7.

«Ситуация в «Спартаке» очень тяжелая. После таких поражений тренеры часто уходят в отставку. Дождемся развития событий», - приводит слова аналитика Sportbox.

В настоящий момент командой руководит португальский специалист Руй Витория. Контракт тренера со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года.

По итогам 12 туров «Зенит» является лидером РПЛ, а «красно-белые» идут на седьмой позиции.