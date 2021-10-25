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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов - о разгроме «Спартака»: «После таких поражений тренеры уходят в отставку»

25 Октября 2021 • 08:19 Комментировать
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Экс-защитник сборной СССР и столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о результате вчерашнего поединка 12-го тура Премьер-лиги, в котором «красно-белые» на выезде встречались с петербургским «Зенитом». Москвичи потерпели унизительное поражение с разгромным счетом 1:7.

«Ситуация в «Спартаке» очень тяжелая. После таких поражений тренеры часто уходят в отставку. Дождемся развития событий», - приводит слова аналитика Sportbox.

В настоящий момент командой руководит португальский специалист Руй Витория. Контракт тренера со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года.

По итогам 12 туров «Зенит» является лидером РПЛ, а «красно-белые» идут на седьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов
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