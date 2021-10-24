Феерия в Санкт-Петербурге! «Зенит» унизил «Спартак», забив «красно-белым» семь мячей

Дерби двух столиц «Спартак» - «Зенит» украсило 12-й тур чемпионата России.
|Зенит
|7:1
|Спартак Москва
|(1:0) Азмун Сердар 21'
|(2:0) Клаудиньо 28'
|(3:0) Азмун Сердар 36'
|(4:0) Мостовой Андрей 45'
|54' Промес Куинси (4:1)
|(5:1) Мостовой Андрей 56'
|(6:1) Дзюба Артём 79'
|(7:1) Ерохин Александр 88'
Не нужно лишних интриг и дополнительной мотивации, когда играют «Зенит» и «Спартак». Настроения, конечно, не лучшие. В будни обе команды минимально проиграли в Европе. Москвичи устроили огненную перестрелку с «Лестером», а питерцы на равных играли с «Ювентусом», но провалили концовку. Обидно, досадно, но пора возвращаться к делам российским.
«Зенит» лидирует, но проиграл два последних тура. «Спартак» находится в середине турнирной таблицы, зато приободрился в октябре. Руй Витория в Санкт-Петербург не смог привезти Понсе и Умярова, зато в старте наконец появился Куинси Промес, заменивший Зелимхана Бакаева. А Кофрие вышел вместо дисквалифицированного Жиго. В остальном состав «Спаратака» угадывался просто. Сергей Семак слегка удивил соперника, оставив в запасе Дзюбу.
Под Азмуном действовали Клаудиньо, Вендел и Мостовой, начавшие матч очень резво. Особенно активен был сам Сердар, рвавшийся на каждый заброс из глубины. Но счёт открыл он в атаке другого формата. «Зенит» разыграл угловой с левого края, Ракицкий навесил, Азмун в воздухе переиграл Айртон и вколотил мяч под перекладину. Прошло всего 8 минут, и преимущество питерцев возросло.
Клаудиньо не встретил сопротивления на углу штрафной площади, финтом убрал мяч к центру и ганстерским ударом положил мяч в дальний. Следующий гол Ракицкий и Азмун придумали уже без посредников и розыгрыша. Ярослав подал от угла поля, Сердар взмыл в воздух и точно пробил – разгром за 36 минут. Ещё до перерыва добил «красно-белых» Мостовой, убежавший на рандеву с Максименко после выноса Барриоса. Джикия вернулся помочь, но только помешал голкиперу, в итоге позволив Мостовому закатить мяч в пустые ворота.
Голевой темп команды на сбросили и после перерыва. Куинси Промес воспользовался скидкой Соболева, на замахе убрал Чистякова и мощным ударом, казалось, вернулся интригу матчу. Но у питерцев было другое мнение на этот счёт. Тут же Мостовой шарахнул в перекладину, а буквально в следующей атаке он же оформил дубль. Клаудиньо запустил по правому флангу Караваева, тот своевременно прострелил, а Мостовой замкнул дальнюю штангу. Феноменальные 5:1 горели на табло после часа игрового времени.
Видимо, этих событий хватило и футболистам, и болельщикам. Далее скорости заметно упали, а с ними снизилась и событийность. Но ещё на два гола «Зенит» хватило. Свежий Артём Дзюба воспользовался подарком Азмуна, заработавшего пенальти. Форвард «Зенита» чётко реализовал 11-метровый удар. А окончательный счёт установил Ерохин после очередного розыгрыша углового. Удар Дзюбы Максименко парировал, Чистяков протолкнул мяч на Александра, который уже просто затолкал его в сетку с линии – 7:1!
Невероятный результат в Санкт-Петербурге, ставящий под сомнение дальнейшую карьеру Руя Витории в «Спартаке».
Как раз немного позитива перед ответственными играми нам очень надо...
И всё равно, мне кажется, что это не Зенит был так хорош, а так был безволен Спартак...
Такие диагонали на врывающихся в пустые зоны игроков, не со всеми будут проходить...
Но вариативность какой либо мысли уже радует...
Всех СБГ с победой!
Команда перестала играть после 15 минуты. И Максименко в том числе. Жиго не причём.
Уже не знаешь что думать. То бьются до последнего, а потом идёт погром команды. Уже не понятно, что хотят игроки.
так фсё па сущиству...фсё давно шло к энтаму...ниужели вы ни видили раньшы... што коя хто целинаправлина убиват народну...ф том числе фуцбол в маскве красна-белай...))) ай казачки засланаи
Вот и сегодня. Я уверен, что забей Спартак первым или хотя бы реализуй Литвинов момент при 0-2, и мы увидели бы Матч. С борьбой, с качелями, на пике эмоций и концентрации. Состав то совершенно соответствует такому уровню борьбы с Зенитом, чтобы там не визжали на потриотическом Матч ТВ. Да, есть пара проблемных позиций, а у кого их нет? И Рассказов имеет в архиве мощные матчи.
Но нет характера, нет боевой единицы. Пошла игра не так и всё - сливай воду. Вспышка при забитом, но если тут же тебя соперник осекает - тут же возврат безнадёги и уныния. Дикая зависимость, в общем, от эмоционального состояния. Что, в принципе, говорит о непрофессиональном отношении. Хорошо говорить, что за такую эмоциональную составляющую миллионы и любят Спартак видя в нём себя, но всё же хорошо иметь профессионалов в составе, которые играют всегда, не опускаясь до "не шмогла". А уже от этого уровня и проводить игры сильнее или слабее. Такую команду получилось создать при Каррере, например. К сожалению, у Массимо не хватило опыта и характера держать построенное.
Вот это и расстроило сегодня. Ни счёт, не поражение - это было ожидаемо.
Мозес, Жиго, Айртон, Джикия, Зобнин, Соболев, Ларссон, Понсе - по меркам РПЛ игроки топовые. Их вполне должно хватать для верха турнирной таблицы. У других и таких нет. Вот Зенит справляется же с 5-7 качественными игроками и десятком посредственных.