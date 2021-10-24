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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Феерия в Санкт-Петербурге! «Зенит» унизил «Спартак», забив «красно-белым» семь мячей

24 Октября 2021 • 20:57 Комментировать (26)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Дерби двух столиц «Спартак» - «Зенит» украсило 12-й тур чемпионата России.

Протокол игры  
Зенит 7:1 Спартак Москва
(1:0) Азмун Сердар 21'    
(2:0) Клаудиньо 28'    
(3:0) Азмун Сердар 36'    
(4:0) Мостовой Андрей 45'    
    54' Промес Куинси (4:1)
(5:1) Мостовой Андрей 56'    
(6:1) Дзюба Артём 79'    
(7:1) Ерохин Александр 88'    
Крицюк Станислав Ловрен Деян Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав   72'   76' (Дзюба Артём (   76') Караваев Вячеслав Барриос Вилмар   83' (Кравцов Кирилл (   83') Вендел Маркус Дуглас Сантос   13' (Круговой Данил (   13') Мостовой Андрей   76' (Сутормин Алексей (   76') Клаудиньо   83' (Ерохин Александр (   83') Азмун Сердар
Запасные: Хотулёв Данила Бязров Давид Кержаков Михаил Кузнецов Даниил
Максименко Александр Рассказов Николай Кофрие Максимилиано   66'   79' Джикия Георгий Мозес Виктор   72' (Ломовицкий Александр (   72') Литвинов Руслан Зобнин Роман Айртон Лукас Ларссон Джордан   46' (Хендрикс Йоррит (   46') Промес Куинси   72' (Бакаев Зелимхан (   72') Соболев Александр Сергеевич   46' (Игнатов Михаил (   46')
Запасные: Ребров Артём Кутепов Илья Гапонов Илья Ещенко Андрей Мельников Степан
24 октября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Не нужно лишних интриг и дополнительной мотивации, когда играют «Зенит» и «Спартак». Настроения, конечно, не лучшие. В будни обе команды минимально проиграли в Европе. Москвичи устроили огненную перестрелку с «Лестером», а питерцы на равных играли с «Ювентусом», но провалили концовку. Обидно, досадно, но пора возвращаться к делам российским.

«Зенит» лидирует, но проиграл два последних тура. «Спартак» находится в середине турнирной таблицы, зато приободрился в октябре. Руй Витория в Санкт-Петербург не смог привезти Понсе и Умярова, зато в старте наконец появился Куинси Промес, заменивший Зелимхана Бакаева. А Кофрие вышел вместо дисквалифицированного Жиго. В остальном состав «Спаратака» угадывался просто. Сергей Семак слегка удивил соперника, оставив в запасе Дзюбу.

Под Азмуном действовали Клаудиньо, Вендел и Мостовой, начавшие матч очень резво. Особенно активен был сам Сердар, рвавшийся на каждый заброс из глубины. Но счёт открыл он в атаке другого формата. «Зенит» разыграл угловой с левого края, Ракицкий навесил, Азмун в воздухе переиграл Айртон и вколотил мяч под перекладину. Прошло всего 8 минут, и преимущество питерцев возросло.

 

Клаудиньо не встретил сопротивления на углу штрафной площади, финтом убрал мяч к центру и ганстерским ударом положил мяч в дальний. Следующий гол Ракицкий и Азмун придумали уже без посредников и розыгрыша. Ярослав подал от угла поля, Сердар взмыл в воздух и точно пробил – разгром за 36 минут. Ещё до перерыва добил «красно-белых» Мостовой, убежавший на рандеву с Максименко после выноса Барриоса. Джикия вернулся помочь, но только помешал голкиперу, в итоге позволив Мостовому закатить мяч в пустые ворота.

Голевой темп команды на сбросили и после перерыва. Куинси Промес воспользовался скидкой Соболева, на замахе убрал Чистякова и мощным ударом, казалось, вернулся интригу матчу. Но у питерцев было другое мнение на этот счёт. Тут же Мостовой шарахнул в перекладину, а буквально в следующей атаке он же оформил дубль. Клаудиньо запустил по правому флангу Караваева, тот своевременно прострелил, а Мостовой замкнул дальнюю штангу. Феноменальные 5:1 горели на табло после часа игрового времени.

 

Видимо, этих событий хватило и футболистам, и болельщикам. Далее скорости заметно упали, а с ними снизилась и событийность. Но ещё на два гола «Зенит» хватило. Свежий Артём Дзюба воспользовался подарком Азмуна, заработавшего пенальти. Форвард «Зенита» чётко реализовал 11-метровый удар. А окончательный счёт установил Ерохин после очередного розыгрыша углового. Удар Дзюбы Максименко парировал, Чистяков протолкнул мяч на Александра, который уже просто затолкал его в сетку с линии – 7:1!

Невероятный результат в Санкт-Петербурге, ставящий под сомнение дальнейшую карьеру Руя Витории в «Спартаке».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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Комментарии (26)
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Рейтинг комментариев
Evgen 86
24 Октября 2021 в 21:56
Ну что ж. Зенит с победой были лучше во всех компонентах. А Спартак... Даже не знаю что написать. Играй я за спам на следующий день даже носа бы из дома не показал с такой игрой. Просто позор. Максименко в дубль без варианов. Дыра побольше чем у Берковой
CELTIC FROST
24 Октября 2021 в 21:54
а "ганстерским" ударом - это как? уважаемый автор. требую пояснений)) мне кажется. чего-то в этом выражении не хватает)
CELTIC FROST
24 Октября 2021 в 21:49
А всего-то надо было - напоить красно-белых пургеном и намазать скипидаром. ТАК рванули бы по полю - аж пятки бы сверкали!)))
Баден
24 Октября 2021 в 21:47
И здоровья Дугласу.... Он очень нужен..
Баден
24 Октября 2021 в 21:45
Результатом и счетом удовлетворён!
Как раз немного позитива перед ответственными играми нам очень надо...
И всё равно, мне кажется, что это не Зенит был так хорош, а так был безволен Спартак...
Такие диагонали на врывающихся в пустые зоны игроков, не со всеми будут проходить...
Но вариативность какой либо мысли уже радует...
Всех СБГ с победой!
Bathet30
24 Октября 2021 в 21:30
Я матч не видел. Неужели отсутствие Жиго так повлияло на команду? Почему они разволились под 7 пропущенных мячей? Максименко опять не выручал?
779
24 Октября 2021 в 21:33
Привет, Bathet30!
Команда перестала играть после 15 минуты. И Максименко в том числе. Жиго не причём.
Bathet30
24 Октября 2021 в 21:39
Привет 779!
Уже не знаешь что думать. То бьются до последнего, а потом идёт погром команды. Уже не понятно, что хотят игроки.
779
24 Октября 2021 в 21:42
Бьются до последнего, когда есть ощущение возможности достигнуть цель. Как при 1-2 с Динамо, например. Когда задача чуть сложнее - всё, руки опущены.
Bathet30
24 Октября 2021 в 21:51
Была надежда, что после матча с Лестером команда показала, что умеет бороться. А тут сразу развалились и забыли как бороться до последнего. Как думаешь, Лёня не психанет или сделает крайним тренера за свои ошибки на трансферном рынке? Боюсь, в нашем руководстве и ждали такого краху.
JUMPER
24 Октября 2021 в 21:28
ай...сиводня усе каридоры власти находютси в лехкам нидаумении...што праисходить с народнай камандай...)))
так фсё па сущиству...фсё давно шло к энтаму...ниужели вы ни видили раньшы... што коя хто целинаправлина убиват народну...ф том числе фуцбол в маскве красна-белай...))) ай казачки засланаи
Bowman
24 Октября 2021 в 21:27
Ждал игру со Спартаком в надежде увидеть зарубу. Но Спартак сегодня не приехал...Сейчас всех полканов спустят на тренера Спартака, но виноват ли он в бедах команды? Тут уже кого не пригласи, мало что изменится
Piter_Land
24 Октября 2021 в 21:42
Когда у тренера глаза пустые и эмоций нет на лице и внутри... Вопрос. Откуда команда из возьмёт?
Облак
24 Октября 2021 в 21:21
Комментаторы ломали голову над вопросом: а забивал ли Зенит Спартаку трижды в первом тайме? Перепутали все матчи. В российской истории такого не было , а в советской - случалось. В 1949 году в домашнем матче ленинградцы победили 5:0. Счет первого тайма- 3:0. Четыре до сегодняшнего дня не забивали.
Милка
24 Октября 2021 в 21:29
Ну за тот далёкий матч во всех деталях как очевидец может рассказать Суперзина
779
24 Октября 2021 в 21:12
Всегда недоумевал и не понимал причины полного отсутствия у современного Спартака, причём не только этого состава, чувства упорства и желания играть во чтобы это не стало, в любой ситуации. Конечно, речь не о рядовых матчах, а хотя бы о тех, которые ждут болельщики, в которых идёт речь о имени и менталитете команды.
Вот и сегодня. Я уверен, что забей Спартак первым или хотя бы реализуй Литвинов момент при 0-2, и мы увидели бы Матч. С борьбой, с качелями, на пике эмоций и концентрации. Состав то совершенно соответствует такому уровню борьбы с Зенитом, чтобы там не визжали на потриотическом Матч ТВ. Да, есть пара проблемных позиций, а у кого их нет? И Рассказов имеет в архиве мощные матчи.
Но нет характера, нет боевой единицы. Пошла игра не так и всё - сливай воду. Вспышка при забитом, но если тут же тебя соперник осекает - тут же возврат безнадёги и уныния. Дикая зависимость, в общем, от эмоционального состояния. Что, в принципе, говорит о непрофессиональном отношении. Хорошо говорить, что за такую эмоциональную составляющую миллионы и любят Спартак видя в нём себя, но всё же хорошо иметь профессионалов в составе, которые играют всегда, не опускаясь до "не шмогла". А уже от этого уровня и проводить игры сильнее или слабее. Такую команду получилось создать при Каррере, например. К сожалению, у Массимо не хватило опыта и характера держать построенное.
Вот это и расстроило сегодня. Ни счёт, не поражение - это было ожидаемо.
Sierge
24 Октября 2021 в 21:17
А я думаю что игроки днище... рассказов не футболист, максименко не вратарь. Очень редко бывают всплески. Но в целом играть то на поверку некому
779
24 Октября 2021 в 21:22
Не соглашусь. Игроки вполне уровня борьбы за вершину чемпионата. Какой то большой разницы с составом чемпионского года не вижу. Другое дело Витория не может воодушевить так как Каррера и создать за месяц Ансамбль. Но может он другого плана, который медленно запрягает.))) Но у нас такие не живут.
Sierge
24 Октября 2021 в 21:24
Из топов только жиго, Понсе, Бакаев, мозес и айртон. Вот когда у них игра ок то шансы есть. Но в целом профессионалов должна отличать стабильность
779
24 Октября 2021 в 21:31
Фиг его знает. Бакаева, извиняй, топом не считаю - наглость при отсутствии мысли и класса.
Мозес, Жиго, Айртон, Джикия, Зобнин, Соболев, Ларссон, Понсе - по меркам РПЛ игроки топовые. Их вполне должно хватать для верха турнирной таблицы. У других и таких нет. Вот Зенит справляется же с 5-7 качественными игроками и десятком посредственных.
Sierge
24 Октября 2021 в 21:33
А наглости остальным как раз не хватает. Как говорил Газзаев вышли академики с тросточками
Баден
24 Октября 2021 в 21:40
Про Бакаева - с языка снял... В точку.
Sierge
24 Октября 2021 в 21:25
Как говорится надо помогать той лошади которая везёт. Пока не за что зацепиться
только не мясо
24 Октября 2021 в 21:06
И сказать нечего по игре - все всё видели... Всех Зенитчиков с победой!)
Zenituwka
24 Октября 2021 в 21:01
Всех Зенитчиков с победой! Это сопернику не Кастрати.
Evgen 86
24 Октября 2021 в 21:59
Эт о чем?
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