Феерия в Санкт-Петербурге! «Зенит» унизил «Спартак», забив «красно-белым» семь мячей

Дерби двух столиц «Спартак» - «Зенит» украсило 12-й тур чемпионата России.

Не нужно лишних интриг и дополнительной мотивации, когда играют «Зенит» и «Спартак». Настроения, конечно, не лучшие. В будни обе команды минимально проиграли в Европе. Москвичи устроили огненную перестрелку с «Лестером», а питерцы на равных играли с «Ювентусом», но провалили концовку. Обидно, досадно, но пора возвращаться к делам российским.

«Зенит» лидирует, но проиграл два последних тура. «Спартак» находится в середине турнирной таблицы, зато приободрился в октябре. Руй Витория в Санкт-Петербург не смог привезти Понсе и Умярова, зато в старте наконец появился Куинси Промес, заменивший Зелимхана Бакаева. А Кофрие вышел вместо дисквалифицированного Жиго. В остальном состав «Спаратака» угадывался просто. Сергей Семак слегка удивил соперника, оставив в запасе Дзюбу.

Под Азмуном действовали Клаудиньо, Вендел и Мостовой, начавшие матч очень резво. Особенно активен был сам Сердар, рвавшийся на каждый заброс из глубины. Но счёт открыл он в атаке другого формата. «Зенит» разыграл угловой с левого края, Ракицкий навесил, Азмун в воздухе переиграл Айртон и вколотил мяч под перекладину. Прошло всего 8 минут, и преимущество питерцев возросло.

Клаудиньо не встретил сопротивления на углу штрафной площади, финтом убрал мяч к центру и ганстерским ударом положил мяч в дальний. Следующий гол Ракицкий и Азмун придумали уже без посредников и розыгрыша. Ярослав подал от угла поля, Сердар взмыл в воздух и точно пробил – разгром за 36 минут. Ещё до перерыва добил «красно-белых» Мостовой, убежавший на рандеву с Максименко после выноса Барриоса. Джикия вернулся помочь, но только помешал голкиперу, в итоге позволив Мостовому закатить мяч в пустые ворота.

Голевой темп команды на сбросили и после перерыва. Куинси Промес воспользовался скидкой Соболева, на замахе убрал Чистякова и мощным ударом, казалось, вернулся интригу матчу. Но у питерцев было другое мнение на этот счёт. Тут же Мостовой шарахнул в перекладину, а буквально в следующей атаке он же оформил дубль. Клаудиньо запустил по правому флангу Караваева, тот своевременно прострелил, а Мостовой замкнул дальнюю штангу. Феноменальные 5:1 горели на табло после часа игрового времени.

Видимо, этих событий хватило и футболистам, и болельщикам. Далее скорости заметно упали, а с ними снизилась и событийность. Но ещё на два гола «Зенит» хватило. Свежий Артём Дзюба воспользовался подарком Азмуна, заработавшего пенальти. Форвард «Зенита» чётко реализовал 11-метровый удар. А окончательный счёт установил Ерохин после очередного розыгрыша углового. Удар Дзюбы Максименко парировал, Чистяков протолкнул мяч на Александра, который уже просто затолкал его в сетку с линии – 7:1!

Невероятный результат в Санкт-Петербурге, ставящий под сомнение дальнейшую карьеру Руя Витории в «Спартаке».