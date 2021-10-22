​Газзаев встал на защиту Рассказова

Николай Рассказов стал главным антигероем матча Лиги Европы против «Лестера», который «Спартак» проиграл со счётом 3:4. Однако Валерий Газзаев решил встать на защиту игрока московской команды. Известный тренер рассказал sport24, что даже самые выдающиеся футболисты допускают ошибки.

Газзаев напомнил, что футбол является командным видом спорта, и что рядом с Рассказовым в среду на поле было ещё десять футболистов «Спартака».

«Считаю, нельзя валить всё на одного игрока и огульно его критиковать. В футболе проигрывает и выигрывает команда», - поделился своими мыслями Газзаев.

После трёх туров группового этапа «Спартак» занимает последнее место в своей группе.