Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

Матчи со «Спартаком» всегда считались большим событием. К счастью, в этих матчах мы почти всегда побеждали. Кстати, мой первый матч за «Зенит» был как раз против «Спартака». Это было в Москве, мы сыграли 1:1. Так началась моя карьера в России!

Какие ожидания от этой игры?

Желаю «Зениту» только победы. Уверен, что команда победит «Спартак» со счетом 3:1.