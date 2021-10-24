Оказывается, московский «Спартак» уже строит планы на предстоящее зимнее трансферное окно. Скауты клуба посетили сегодняшний матч французской Лиги 1 между «Лансом» и «Метцом».

По информации Sport24, представители «красно-белых» следят за правым защитником «Метца» Фабьеном Сентонзом. К слову, он уже долгое время находится в шорт-листе столичной команды.

Сам же агент футболиста Джеки Муйал заявил, что к персоне его клиента действительно проявляют интерес множество европейских коллективов. Согласно источнику, помимо скаутов «Спартака» на трибунах стадиона присутствуют аналитики «Брайтона», «Байера», а также «Сампдории».