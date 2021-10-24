Лоза считает, что «Спартаку» надо пригласить российского тренера

Своим мнением по поводу краха московского «Спартака» по ходу встречи с «Зенитом» поделился и известный артист страны Юрий Лоза. Он считает, что клубу пора менять концепцию и начинать изменения с главного тренера команды.

По его словам, португальца Руя Виторию на посту наставника должен сменить российский специалист. «Пора уже брать нормального тренера из наших ребят. Нужно попытаться создать команду, как в свое время сделал Олег Романцев», - прокомментировал Лоза в интервью «РБ Спорт».

Также артист высказал свое негодование касательно выступления самих игроков московского коллектива. Лоза полагает, что они ничего не умеют делать на футбольном поле.