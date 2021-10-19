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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев: «Зенит» 2008 года сильнее образца нынешней команды

19 Октября 2021 • 22:05 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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24.10 19:00

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев признался, что считает состав питерцев образца 2008 года сильнее нынешнего коллектива Сергея Семака.

В интервью итальянскому изданию TuttoJuve футболист объяснил свой выбор: «Так как я был участником той эпохи, мне кажется, мы были лучше. К тому же, нам тогда удалось добыть два европейских трофея – Кубок УЕФА и Суперкубок».

Более того, Малафеев вспомнил, что большинство представителей тогдашнего «Зенита» были ключевыми игроками в составе российской сборной, которая смогла добраться до полуфинала чемпионата Европы на полях Австрии и Швейцарии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев
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