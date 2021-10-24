Пономарёв уверен, что после поражения от «Зенита» Витория должен подать в отставку

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о разгромном поражении «Спартака» в игре против «Зенита» в рамках чемпионата России. Он считает, что вся ответственность должна ложиться на главного тренера «красно-белых».

По словам ветерана, ключевой проблемой столичной команды являются ошибки футболистов в защите. Пономарёв уверен, что такое недопустимо на подобном уровне. «Рую Витории надо уходить, если он так действует. Ребята у него вообще не умеют играть в обороне», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Также Пономарёв почеркнул, что ему тоже стыдно за «Спартак», как и болельщикам московского коллектива.