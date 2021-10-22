Дзюба — про матч со «Спартаком»: Главное, чтобы мы выиграли

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего поединка со «Спартаком» в РПЛ.

Матч 12-го тура чемпионата России состоится 24 октября в Санкт-Петербурге.

«Главное, чтобы мы выиграли. Если удастся выйти на поле и забить, вообще будет прекрасно», - цитирует Дзюбу официальный сайт питерской команды.

Дзюба является игроком «Зенита» с лета 2015 года. Помимо 100 забитых мячей за «сине-бело-голубых», форвард также записал на свой счёт 65 голевых передач.

На текущий момент «Зенит» лидирует в таблице, «Спартак» располагается на седьмой строчке.