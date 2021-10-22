​Семак оценил работу Витории в «Спартаке»

Перед битвой «Зенита» против «Спартака» рулевой питерцев Сергей Семак получил вопрос по поводу разницы между «красно-белыми» под руководством Руя Витории по сравнению с командой, которая была при Доменико Тедеско. Семак отказался проводить параллель, сказав, что уважает любого тренера. При этом тренер «Зенита» всё же сказал несколько слов о работе нынешнего наставника «Спартака».

«Тренер «Спартака» старается выжимать максимум из того, что может сделать, всегда относится к ситуации позитивно - это достойно уважения», - слова Семака приводятся на официальном сайте «Зенита».

Семак также отметил, что тренеры в таких клубах, как «Зенит» или «Спартак», обречены на давление со стороны прессы и специалистов.