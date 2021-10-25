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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков прокомментировал позорное поражение «Спартака»

25 Октября 2021 • 16:49 Комментировать
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

В битве двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» борьбы не получилось. Действующие чемпионы разнесли соперника из Москвы с неприличным счётом 7:1. По поводу этого результата высказался Денис Глушаков. Сейчас он выступает за «Химки», но раньше представлял «Спартак» и даже был капитаном команды.

Глушаков сказал ТАСС, что «Спартаку» сейчас важно восстановиться психологически. Для этого футболистам и болельщикам нужно объединиться. Также Глушаков отметил, что игрокам «красно-белых» в эту непростую минуту нужна поддержка руководителей клуба.  

На текущий момент «Спартак» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков
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