Глушаков прокомментировал позорное поражение «Спартака»

В битве двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» борьбы не получилось. Действующие чемпионы разнесли соперника из Москвы с неприличным счётом 7:1. По поводу этого результата высказался Денис Глушаков. Сейчас он выступает за «Химки», но раньше представлял «Спартак» и даже был капитаном команды.

Глушаков сказал ТАСС, что «Спартаку» сейчас важно восстановиться психологически. Для этого футболистам и болельщикам нужно объединиться. Также Глушаков отметил, что игрокам «красно-белых» в эту непростую минуту нужна поддержка руководителей клуба.

На текущий момент «Спартак» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.