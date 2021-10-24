Губерниев – о провале «Спартака»: «Всё было понятно ещё до игры»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями касательно разгромного поражения «Спартака» в матче против «Зенита» на выезде. Эксперт отметил, что подобный исход встречи не стал для него сюрпризом.

Также он затронул тему пребывания Руя Витории на должности главного тренера команды. «Всё было понятно ещё до игры. Ясно, что у него в «Спартаке» не получилось», - написал в своем телеграм-канале Губерниев.

Более того, комментатор заявил, что Николая Рассказова, Александра Максименко и Александра Ломовицкого можно считать слабыми игроками. К слову, провалив поединок с лидером чемпионата, «красно-белые» установили антирекорд в РПЛ.