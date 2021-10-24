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Губерниев – о провале «Спартака»: «Всё было понятно ещё до игры»

24 Октября 2021 • 21:24 Комментировать (3)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями касательно разгромного поражения «Спартака» в матче против «Зенита» на выезде. Эксперт отметил, что подобный исход встречи не стал для него сюрпризом.

Также он затронул тему пребывания Руя Витории на должности главного тренера команды. «Всё было понятно ещё до игры. Ясно, что у него в «Спартаке» не получилось», - написал в своем телеграм-канале Губерниев.

Более того, комментатор заявил, что Николая Рассказова, Александра Максименко и Александра Ломовицкого можно считать слабыми игроками. К слову, провалив поединок с лидером чемпионата, «красно-белые» установили антирекорд в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Губерниев
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
779
24 Октября 2021 в 21:51
Надо запретить делиться мыслями тех, кто их не может иметь априори.
Баден
24 Октября 2021 в 21:49
И этот вылез!... В каждой п... - тампон...
8891SM
24 Октября 2021 в 21:31
Губерниев кидрила, что тебе понятно было ? после Наполи ты орал что Спартак сильнее зенита(((
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