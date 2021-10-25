«Две разные лиги»: Орлов подвёл итоги матча «Зенит» - «Спартак»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов подвел итоги вчерашнего поединка петербургского «Зенита» с московским «Спартаком» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака камня на камне не оставили от столичных гостей, разгромив их с унизительным счетом 7:1.

«Семь мячей пропущено. Это две разные лиги! «Спартак» на 7 месте. Никакой «Спартак»!», - приводит слова комментатора «Спорт-экспресс».

Победа над «Спартаком» помогла «Зениту» закрепиться на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету команды Семака 26 баллов, отрыв от второго места составляет пять очков.

«Спартак» с 17 пунктами остался на седьмой позиции.

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