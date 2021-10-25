Данни: «Фантастическая победа «Зенита» на пути к чемпионству»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни поделился эмоциями после встречи «сине-бело-голубых» с московским «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России. Подопечные Сергея Семака уничтожили «красно-белых» со счетом 7:1.

«Фантастический результат! Поздравляю команду. Этот матч был важным на пути к чемпионству», - передает слова португальца «Спорт день за днём».

После триумфа в принципиальном противостоянии «Зенит» имеет в своем активе 26 баллов и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Спартака», то столичный коллектив (17) идет лишь на седьмой строчке.