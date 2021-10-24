Кавазашвили назвал игрока «Спартака», которого считает виноватым во всех голах «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили проанализировал причины крупного поражения столичного клуба в выездном матче против лидера РПЛ «Зенита». Экс-игрок назвал выступление «красно-белых» позором, а также признался, кого считает виновником случившегося.

По словам Кавазашвили, проблемы «Спартака» начинаются с вратарской позиции, где неуверенно себя чувствует Александр Максименко. Именно голкипер команды, уверен эксперт, стал катализатором провала.

«Если пересмотреть голы, то в каждом из них виноват Максименко. Он со своим вратарским ростом даже не понимает, когда и куда нужно выходить за мячом. Его, двухметровую глыбу, должны бояться и свои, и чужие», - приводит слова Кавазашвили Rusfootball.info.

К тому же, специалист москвичей посоветовал Рую Витории в следующем поединке использовать Александра Селихова.