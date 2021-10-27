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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Градский: «Виторию давно надо было выгнать, он идиот»

27 Октября 2021 • 09:56 Комментировать (2)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Известный артист Александр Градский, который является давним болельщиком столичного «Спартака», крайне недоволен результатами любимой команды в нынешнем сезоне. В последнем поединке чемпионата России «красно-белые» потерпели разгромное поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:7.

В беседе с журналистами певец заявил, что руководству клуба стоит отправить в отставку португальского наставника Руя Виторию.

«Виторию давно надо было выгнать. Сразу после Кубка Париматч Премьер, когда он стал показывать свои игры. Я тогда сказал: «Он идиот!», - передает слова артиста Metaratings.ru.

Витория был назначен главным тренером «красно-белых» прошлым летом. 51-летний специалист подписал двухлетний трудовой договор.

После 12 туров «Спартак» занимает лишь седьмую позицию в таблице чемпионата России.

В «Спартаке» приняли решение по Витории после унизительного поражения от «Зенита»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Александр Градский
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Комментарии (2)
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Антиукр
27 Октября 2021 в 10:11
Градского упрекать не в чем ,у любого могут сдать нервишки от такой игры Спартака .
Spirit
27 Октября 2021 в 10:05
С такими болельщиками враги не нужны!
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