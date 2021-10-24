​Бышовец: «Как ни посмотрю прессу, Дзюба то слон, то лев – осталось сравнить себя с гориллой»

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался по поводу Артёма Дзюбы. Недавно игрок «Зенита» отметился очередной громкой цитатой, сравнив себя со львом во время ответа на вопрос о возрасте.

Бышовец рассказал sport24, что в Англии ценят футболистов, которые стремятся побеждать и завоёвывать титулы. В качестве примеров экс-тренер сборной России привёл молодых «динамовцев» Константина Тюкавина и Арсена Захаряна. Дальше Бышовец противопоставил им Дзюбу.

«А что нужно Дзюбе? Я как ни посмотрю прессу, там он то слон, то лев. Осталось сравнить себя с гориллой», - поделился Бышовец своими мыслями.

Добавим, что в игре прошлого тура в Туле Артём Дзюба покорил отметку в 100 голов за «Зенит» в различных соревнованиях.