Назван лучший игрок 12 тура РПЛ, он поучаствовал в разгроме «Спартака»

Назван лучший футболист 12-го тура российской Премьер-лиги по версии статистического портала WhoScored.

Аналитики поставили на первое иранского форварда Сердара Азмуна. Нападающий отметился дублем в поединке против «Спартака», чем помог «сине-бело-голубым» разгромить гостей из Москвы со счетом 7:1.

В нынешнем сезоне российского чемпионата 26-летний форвард отличился семью забитыми мячами (один – с пенальти) в десяти проведенных встречах.

Ранее в СМИ сообщалось, что заинтересованность в услугах иранского бомбардира проявляет руководство французского «Лиона».