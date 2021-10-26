Назван лучший игрок 12 тура РПЛ, он поучаствовал в разгроме «Спартака»

Назван лучший футболист 12-го тура российской Премьер-лиги по версии статистического портала WhoScored.
Аналитики поставили на первое иранского форварда Сердара Азмуна. Нападающий отметился дублем в поединке против «Спартака», чем помог «сине-бело-голубым» разгромить гостей из Москвы со счетом 7:1.
В нынешнем сезоне российского чемпионата 26-летний форвард отличился семью забитыми мячами (один – с пенальти) в десяти проведенных встречах.
Ранее в СМИ сообщалось, что заинтересованность в услугах иранского бомбардира проявляет руководство французского «Лиона».