Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 504 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Вам как никому нужна нормальная защита»: изготовитель презервативов потроллил «Спартак»

25 Октября 2021 • 09:51 Комментировать (4)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

В официальном твиттер-аккаунте компании Vizit, которая занимается производством презервативов, опубликована реакция на вчерашнее поражение московского «Спартака» от петербургского «Зенита» в поединке 12-го тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу команды Сергея Семака.

«Ребята из «Спартака», напишите, куда отправить ящик презервативов. Вам как никому сейчас нужна нормальная защита», - гласит сообщение пресс-службы компании.

Стоит отметить, что вчерашнее поражение стало для спартаковцев самым крупным в истории чемпионата России.

По итогам 12 туров Премьер-лиги подопечные Руя Витории идут седьмыми, а «Зенит» продолжает уверенно лидировать в таблице.

В «Спартаке» приняли решение по Витории после унизительного поражения от «Зенита»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
старый ХЬЮ
25 Октября 2021 в 10:25
По моему такая "форма" идеально подошла бы некоторым "болельщикам" Спартака на данном портале.
White_Shark
25 Октября 2021 в 10:20
На что из Спартака им ответили - "не надо, у нас и своих г...... хватает!"
Sierge
25 Октября 2021 в 10:11
презервативы обычно надевают те кто ... а не кого ... Такой себе троллинг
JUMPER
25 Октября 2021 в 10:08
ай...нашы праизвадитили...цыганския...))) быстра апиративна падгатовили нову форму для хамичкоф...))) вот токма ни написали...ромбик с паласой тама присутсвуит...???
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.10  19:00 Локомотив Москва ... Сочи 2.22 3.25 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Октября
09:59 · Россия. Премьер-лига
«Неплохой день»: Ловрен высказался о крупных победах «Зенита» и «Ливерпуля»
09:51 · Россия. Премьер-лига
«Вам как никому нужна нормальная защита»: изготовитель презервативов потроллил «Спартак» 4
09:26 · Россия. Премьер-лига
Слова Ракицкого после разгрома «Спартака»
09:16 · Россия. Премьер-лига
«Это дно»: Валерий Баринов высказался о разгроме «Спартака»
09:03 · Россия. Премьер-лига
Крицюк отреагировал на разгромную победу над «Спартаком»
08:57 · Россия. Премьер-лига
Круговой поздравил болельщиков с победой над «Спартаком»
08:51 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо прокомментировал разгромную победу над «Спартаком»
08:19 · Россия. Премьер-лига
Бубнов - о разгроме «Спартака»: «После таких поражений тренеры уходят в отставку»
24 Октября
23:44 · Россия. Премьер-лига
Объединение болельщиков «Спартака» призвало игроков не позорить клуб 3
23:10 · Россия. Премьер-лига
Боярский – о Дзюбе: «Карпину есть чему поучиться у Семака» 2
22:58 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Нам предстоит серьёзный разговор» 2
22:42 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал игрока «Спартака», которого считает виноватым во всех голах «Зенита» 3
22:24 · Россия. Премьер-лига
Колосков сказал, что в проблемах «Спартака» виноват не Федун 2
21:53 · Россия. Премьер-лига
Лоза считает, что «Спартаку» надо пригласить российского тренера 2
21:46 · Россия. Премьер-лига
«Он снова остаётся»: «Спартак» опроверг слухи об увольнении Витории 5
Все новости
Рекомендуем