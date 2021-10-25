«Вам как никому нужна нормальная защита»: изготовитель презервативов потроллил «Спартак»

В официальном твиттер-аккаунте компании Vizit, которая занимается производством презервативов, опубликована реакция на вчерашнее поражение московского «Спартака» от петербургского «Зенита» в поединке 12-го тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу команды Сергея Семака.

«Ребята из «Спартака», напишите, куда отправить ящик презервативов. Вам как никому сейчас нужна нормальная защита», - гласит сообщение пресс-службы компании.

Стоит отметить, что вчерашнее поражение стало для спартаковцев самым крупным в истории чемпионата России.

По итогам 12 туров Премьер-лиги подопечные Руя Витории идут седьмыми, а «Зенит» продолжает уверенно лидировать в таблице.

В «Спартаке» приняли решение по Витории после унизительного поражения от «Зенита»