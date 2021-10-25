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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: После Тедеско Витория всё развалил в «Спартаке»

25 Октября 2021 • 20:17 Комментировать (1)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил кризис, в который угодил московский «Спартак»

«Красно-белые» разочаровали своих поклонников в двух последних поединках с «Лестером» и «Зенитом», пропустив за 180 минут 11 голов.

Орлов считает, что «Спартак» развалили. При этом московский клуб сам виноват в таком развитии событий.

По словам Орлова, Витория ничего не изменил в столичной команде.

«После Тедеско Витория всё развалил», - заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

На текущий момент москвичи занимают 7-е место в таблице чемпионата России-2021/22.

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Комментарии (1)
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Sierge
25 Октября 2021 в 21:05
А может он понимал что грядет и решил свалить?
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