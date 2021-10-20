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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стадион и академия «Зенита» удивили Адвоката

20 Октября 2021 • 18:21 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Главный тренер сборной Ирака Дик Адвокат посетит матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом». Перед игрой бывший наставник питерской команды посетил клубную академию «Зенита».

- Испытываю некое удивление от того, что увидел здесь, - приводит слова Адвоката ТАСС.

Голландский специалист добавил, что во времена его работы с «Зенитом» клуб не имел в своем распоряжении нового стадиона и такой академии.

Голландский специалист Дик Адвокат работал в «Зените» с 2006 по 2009 год. Вместе с командой он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дик Адвокат
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