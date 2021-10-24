Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал свой прогноз на центральный матч 12-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».

- «Спартаку» будет тяжело в Питере добыть очки?

- У меня перед такими матчами ожидания всегда больше, чем мы потом видим. Эта игра очень много значит для обоих соперников. Обычно стабильно выступающий в чемпионате «Зенит», дал осечку, не похожую на него. Но питерцы имеют высокий потенциал для нашего чемпионата, они играют всегда надежно и редко теряют очки в нескольких матчах подряд. Любая система, а команда - это система, должна быть надежной. Но последние две неудачи в чемпионате говорят сами за себя. Такой вот сейчас фон у «Зенита» перед дерби. Но и у «Спартака» есть свои нюансы, потому что команда вела 2:0 с «Лестером», но проиграла. Все это будет служить максимальной мобилизацией и в без того важном матче. После поражения обычно более тщательно подходят к следующей встрече. Поэтому мы увидим две собранные команды, которые постараются надежно сыграть в обороне. Особенно «Спартак». Если не будет ляпов, которые москвичи допускали, не думаю, что мы увидим много голов.

- Три мяча «Наполи» и «Лестеру» говорят о том, что игра в атаке - сейчас сильная сторона «Спартака»?

- «Спартак» прикладывает много усилий впереди, играет агрессивно. Это проявляется стабильно. В матче с «Динамо» мы это тоже видели. Да и «Лестеру» забили третий мяч, когда проигрывали, и оставалось уже мало времени. Эта агрессия будет и с «Зенитом», но все равно «Спартак» будет играть аккуратно в обороне. Ему надо так играть, если он не хочет уступить.

- У москвичей не сыграет Жиго. Как будет выглядеть оборона «Спартака», можете предположить, учитывая, что Рассказов плохо провел матч с «Лестером»?

- Рассказов говорил, что он переживет эту неудачу и сможет играть уверенно. Важно исправлять такие ошибки и не повторять их. Но нужна серьезная работа над этим. А просто так заявлять, что он больше не будет ошибаться – пустые разговоры. Все тренируется на поле. Слишком много допускается ошибок такого рода, и они часто повторяются.

- Если сравнивать линии команд, у «Спартака» есть преимущество над «Зенитом» хоть в какой-то из них?

- Нет. «Зенит» сбалансированный. Могут быть какие-то игроки равные по классу, например, Зобнин, Джикия, Промес. Есть группа футболистов, которые по классу не уступают питерским игрокам. Но сказать, что в какой-то линии «Спартак» имеет преимущество, я не могу. У «Зенита» более ровный состав и скамейка более сильная.

- Какой результат матча наиболее вероятен?

- Вероятность ничьей высокая, и вероятность победы хозяев выше, чем у «Спартака».

- Потому что питерцы играют дома или по тому, что не имеет права проигрывать после неудачной серии?

- Никто не имеет права проигрывать. «Спартаку» тоже очень нужны три очка. Но вероятность победы «Зенита» выше. Нельзя говорить, что кто-то однозначно победит. Это же не вторая лига приехала.

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- «Зенит» сейчас теряет свои лидерские позиции в таблице чемпионата РПЛ. Это говорит о проблемах у команды?

- Думаю, что «Зенит» вернет свои позиции.

- То есть, нет клуба, готового побороться с «Зенитом» за чемпионство?

- Конкуренция есть, но вероятность победы «Зенита» выше. Очень хорошо организована игра у «Динамо». Плюс ребята неплохо готовы. Мне кажется, что очень достойно может завершить чемпионат «Краснодар». «Быки» укрепят некоторые позиции, и эта команда с хорошим потенциалом. Она может побороться за высокие места.

Елена Григорьевская