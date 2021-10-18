Самедов: «На Кутепова будет спрос»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал будущее Ильи Кутепова.

Центральному защитнику «красно-белых» выдвинули в клубе ультиматум: для продолжения выступлений за московскую команду ему необходимо будет пойти на снижение заработной платы. В противном случае игрока ждёт трансфер.

«Илья хороший защитник, на которого будет спрос. Дальше уже идут клубные дела – смогут ли они договориться о продлении или это просто слухи. Сейчас он проигрывает конкуренцию», - приводит слова Самедова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Илья Кутепов провёл за «Спартак» пока всего два неполных матча – против «Нижнего Новгорода» и «Сочи».