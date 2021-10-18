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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов: «На Кутепова будет спрос»

18 Октября 2021 • 13:43 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал будущее Ильи Кутепова.

Центральному защитнику «красно-белых» выдвинули в клубе ультиматум: для продолжения выступлений за московскую команду ему необходимо будет пойти на снижение заработной платы. В противном случае игрока ждёт трансфер.

«Илья хороший защитник, на которого будет спрос. Дальше уже идут клубные дела – смогут ли они договориться о продлении или это просто слухи. Сейчас он проигрывает конкуренцию», - приводит слова Самедова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Илья Кутепов провёл за «Спартак» пока всего два неполных матча – против «Нижнего Новгорода» и «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Самедов Илья Кутепов
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Комментарии (1)
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Don sangre
18 Октября 2021 в 14:46
Бревно хошь плывет А энтот....
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