Дзюба сравнялся с Веретенниковым по голам в РПЛ – помог Кофрие, удалившийся за фол в своей штрафной

Начав поединок против «Спартака» на скамейке для запасных, нападающий «Зенита» Артём Дзюба все-равно сумел поучаствовать в разгроме соперника.

Форвард вышел на поле на 76-й минуте, реализовав спустя три минуты пенальти. Со знаком «минус» отметился защитник москвичей Максимилиано Кофрие, получивший красную карточку за фол в собственной штрафной. Легионер неаккуратно обошелся с мячом, позволив оппоненту обокрасть себя.

Таким образом, Дзюба сравнялся с Олегом Веретенниковым по голам в чемпионате России – теперь у обоих по 143. К слову, спустя какое-то время игрок мог забивать еще один мяч в ворота бывшей команды после выхода на рандеву с голкипером, но замедлил с решением.