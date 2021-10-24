«Спартак» обыграет «Зенит» - на это у москвичей 5 козырей

В воскресенье «Спартак» едет в гости к «Зениту» и, кажется, имеет все шансы, чтобы победить на берегах Невы впервые с 2012 года. На это есть ряд причин.

«Спартак» ожил

«Спартак» явно пережил нижнюю точку кризиса и стал добавлять. Перед октябрьскими матчами сборных «красно-белые» добились трёх побед подряд. Сейчас, конечно, неприятная серия из ничьей и поражения, но и в этих матчах можно найти плюсы. С динамовцами «красно-белые» добились ничьей в концовке, а «Лестеру» удалось забить три мяча, а это не самая простая задача.

Игроки доверяют Рую Витории и начинают понимать его требования и выполнять их. Есть проблемы в обороне, которые «красно-белые», видимо, будут пытаться решить количественно. В атаке же у «Спартака» хватает качества, чтобы забивать.

Нападение «Спартака»

В начале сезона атака «Спартака» представляла жалкое зрелище, но сейчас ситуация начинает исправляться. Александр Соболев стал забивать, а его форма явно улучшается. В среду наконец-то первый гол на свой счёт записал Джордан Ларссон – это сбросит со шведа груз ответственности. Куинси Промес выздоровел, а он в этом году уже показывал свой класс. Добавим Зелимхана Бакаева, который при Витории явно добавил.

«Спартак» наверняка в матче против «Зенита» будет действовать на контратаках, и это должно принести свои результаты. Атакующая группа «красно-белых» (добавим к ней ещё Айртона и Мозеса) хорошо умеет действовать на свободном пространстве, так что можно ждать голов от нападающих москвичей.

Руй Витория тактически сильнее Семака

Матч в Санкт-Петербурге может стать тактической дуэлью, и в этом случае у «Спартака» будет преимущество. По статистическим показателям, «красно-белые» играют очень хорошо – много создают у чужих ворот и допускают мало моментов у своих. Этого Руй Витория достиг явно за счёт тактики, а не исполнительского мастерства.

По ходу сезона мы уже видели, что Витория может менять тактику, он гибок. Португалец может применять какие-то неожиданные ходы, а также неплох в матч-менеджменте. Семак не может похвастаться такими умениями, его основная ставка делается на кадровое превосходство. Если же этот подход начинает сбоить, то «Зенит» не добивается успеха.

«Зенит» попал в чёрную полосу

Осень традиционно для «Зенита» становится периодом невезения, когда матчи в еврокубках приводят к неудачам во внутренних турнирах. Питерцы только что проиграли «Арсеналу», а до этого ещё и уступили «Сочи». Осечка в матче с «Ювентусом» в этом смысле менее показательна, но характерно, что «Зенит» уже три матча подряд не может хотя бы не проиграть.

У «Зенита» явные проблемы в атаке. В последнее время у команды забивает только Артём Дзюба. Малком и Клаудиньо чемпионатом России будто и не заинтересованы, а Азмун ждёт зимнего трансферного окна, чтобы наконец-то уйти. «Зенит» плох, и лучшей возможности для победы у «Спартака» давно не было.

Кадровые проблемы «Зенита»

Накануне матча так много говорят про дисквалификацию Самуэля Жиго, забывая, что у самого «Зенита» проблем с составом также хватает. Точно не сыграет Далер Кузяев, который тоже перебрал жёлтых карточек. Сейчас это один из стержневых футболистов питерцев, он является лучшим ассистентом команды и лидером по проценту точных передач. Под вопросом участие Малкома и Клаудиньо, у которых повреждения. Если они и выйдут, то будут не в лучшей форме.

Добавим к этому, что Деян Ловрен только-только выздоровел, и в матче с «Ювентусом», когда он умудрился в центре штрафной потерять Кулушевски, все наглядно увидели, что Ловрен пока не в форме. Отдельный вопрос – это состояние Станислава Крицюка, который и ошибается немало, и вообще не лучшим образом проводит матчи повышенного накала.

Андрей Центров

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