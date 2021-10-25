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​Дмитрий Назаров прочитал стих о «Спартаке» после позорных 1:7 видео

25 Октября 2021 • 15:49 Комментировать (1)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

«Спартак» в воскресенье вечером разочаровал армию своих болельщиков, позорно проиграв «Зениту» со счётом 1:7. После игры очередной стих о московском клубе прочитал её известный фанат Дмитрий Назаров.

«В ворота хорошо бы стать голкиперу – по правилам такое позволительно», - такими словами начинается стих Назарова.

Также в стихотворении говорится о том, что на поле нельзя «допускать вредителей». Назаров считает, что лучше пускай играют представители дубля и академии, а не «машин престижнейших водители».

 

Дмитрий Назаров является актёром. Волну популярности ему принесла роль повара в сериале «Кухня». По сценарию повар тоже является фанатом «Спартака», что было идеей самого Назарова.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Назаров
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
25 Октября 2021 в 16:12
"Когда мы 5-1 имели в Питере, то в этот год мы стали чемпионами!" - тогда не было игроков уровня Максименко и Рассказова, а была команда "гладиаторов" с Массимо во главе. Та команда МОГЛА выйти из любой трудной ситуации, эта не сможет выйти НИКОГДА!((
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