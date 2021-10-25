«Спартак» в воскресенье вечером разочаровал армию своих болельщиков, позорно проиграв «Зениту» со счётом 1:7. После игры очередной стих о московском клубе прочитал её известный фанат Дмитрий Назаров.

«В ворота хорошо бы стать голкиперу – по правилам такое позволительно», - такими словами начинается стих Назарова.

Также в стихотворении говорится о том, что на поле нельзя «допускать вредителей». Назаров считает, что лучше пускай играют представители дубля и академии, а не «машин престижнейших водители».

Дмитрий Назаров является актёром. Волну популярности ему принесла роль повара в сериале «Кухня». По сценарию повар тоже является фанатом «Спартака», что было идеей самого Назарова.