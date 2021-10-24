Уткин – о непопадании Дзюбы в старт: «Старость приходит стремительно»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба неожиданно остался на скамейке для запасных своей команды на поединок со «Спартаком» в рамках российской Премьер-лиги. Бывший комментатор Василий Уткин не упустил возможности пошутить над этой ситуацией.

«Лев мимо состава. Старость приходит стремительно. Как любовь. Только никогда уже не исчезает», - написал Уткин в своем телеграм-канале. Также он отметил, что Дзюба редко усиливает игру после выхода на замену.

К слову, по состоянию на данную минуту противостояние только набирает обороты, а за текстовой онлайн-трансляцией встречи «двух столиц» можно наблюдать на сайте Liveresult.ru

Напомним, что «Зенит» проиграл два своих последних матча на внутренней арене.