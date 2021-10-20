Черчесов оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший рулевой сборной России и московского «Спартака» Станислав Черчесов оценил перспективы «красно-белых» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

В интервью «Спорт-экспрессу» специалист заявил, что чемпионство для «Спартака» вполне реально. Тренер отметил, что турнир в самом разгаре, а потому не нужно делать пессимистичных прогнозов.

«Титул реален, если свою работу делать грамотно и верить в успешный конечный результат», - подчеркнул Станислав Саламович.

После 11 туров «Спартак» занимает седьмое место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов. На грядущих выходных команды проведут очный матч в Санкт-Петербурге.