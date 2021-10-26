Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 225 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маркао: «Думаю, что игрокам «Спартака» самим стыдно» эксклюзив

26 Октября 2021 • 19:53 Комментировать (2)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Бывший игрок «Спартака» Маркао в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по матчу с «Зенитом» (1:7).

- Я видел эпизоды матча «Спартака» и «Зенита», это было ужасно. Если честно, я не помню, чтобы даже ребенком проигрывал с таким счетом. К сожалению, я не увидел мотивированную команду. Я видел не все матчи «Спартака» в этом сезоне, но тут я увидел это. Казалось, что после гола Промеса что-то может случиться, но затем снова стало уныло. Мне кажется, что после этого поражения будут сделаны выводы, но в то же время я думаю, что игрокам самим стыдно. Я надеюсь на это, ведь если нет, то есть и другие игроки, которые хотят играть за «Спартак».  Теперь мне очень интересно увидеть следующий матч и узнать, будет ли наведен порядок.

Ольга Ермакова

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Маркао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
26 Октября 2021 в 21:15
ай...ну ниужли ни панятна што народну каманду цэлинаправлина разбирають па кирпищикам из нутря...)))
ингерман
26 Октября 2021 в 20:27
ай а чё им стыдиться-та.. по-чесноку.. денешку плотют и нормуль а на остальное *** (исполнение дефекации).. и правильно делаюц.. )))
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
21:37 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Не думаю, что на сборной отразится назначение Кафанова в «Ростов»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов предложил провести поединок между «Спартаком» и киевским «Динамо»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Портал WhoScored считает Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ на данный момент
19:53 · Россия. Премьер-лига
Маркао: «Думаю, что игрокам «Спартака» самим стыдно» 2 эксклюзив
19:42 · Кубок России
Алексей Березуцкий: «Победа точно не досталась нам малой кровью»
16:55 · Кубок России
Московское «Динамо» выбило «Оренбург» из Кубка России
16:47 · Кубок России
«Металлург» Липецк - ЦСКА - 0:2 (закончен)
16:46 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Витория «гробит» Максименко 3
15:49 · Кубок России
Фукс впервые в сезоне сыграет за ЦСКА: состав на матч с «Металлургом»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Сёмин поддержал назначение Кафанова: «Отличное решение, всё правильно»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Черданцев раскритиковал идею создания «Спортака» 3
14:30 · Кубок России
«Оренбург» - «Динамо» Москва - 0:3 (закончен)
13:43 · Россия. Премьер-лига
Два домашних матча «Арсенала» пройдут без болельщиков
13:12 · Россия. Премьер-лига
Россиянка забила самый быстрый гол в истории женского футбола 2 видео
13:10 · Россия. Премьер-лига
12-й тур РПЛ стал самым результативным в текущем сезоне
Все новости
Рекомендуем