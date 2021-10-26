Бывший игрок «Спартака» Маркао в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по матчу с «Зенитом» (1:7).

- Я видел эпизоды матча «Спартака» и «Зенита», это было ужасно. Если честно, я не помню, чтобы даже ребенком проигрывал с таким счетом. К сожалению, я не увидел мотивированную команду. Я видел не все матчи «Спартака» в этом сезоне, но тут я увидел это. Казалось, что после гола Промеса что-то может случиться, но затем снова стало уныло. Мне кажется, что после этого поражения будут сделаны выводы, но в то же время я думаю, что игрокам самим стыдно. Я надеюсь на это, ведь если нет, то есть и другие игроки, которые хотят играть за «Спартак». Теперь мне очень интересно увидеть следующий матч и узнать, будет ли наведен порядок.

Ольга Ермакова