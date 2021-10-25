Титов поддерживает создание клуба «Спортак»

Егор Титов в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» опубликовал обращение к ветеранам «Спартака», которое ему прислали. Экс-капитан «красно-белых», судя по всему, поддерживает создание нового клуба, изменив одну букву в названии – «Спортак» (от слова «спорт»).

Автор сообщения Титову считает, что этот проект будет интересен всей России и спонсорам, приведя в пример проект «Красава» Евгения Савина.

«Смотреть на этот беспредел нет сил», - высказался автор, назвав поражение со счётом 1:7 от «Зенита» «позором и безволием».

Автор предлагает создать «Спортак», который в год столетия бы играл в короткий и средний пас в соответствии с традициями.