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​Игнашевич вспомнил, как его звали в «Спартак»

23 Октября 2021 • 17:48 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.50 5.70
24.10 19:00

Экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о предложении, которое ему поступало из «Спартака» во время карьеры футболисты. Во время онлайн-конференции, проходившей на YouTube-канале «Балтики», Игнашевич рассказал, что конкретное предложение от «красно-белых» у него было во времена, когда команду тренировал Валерий Карпин.

- Мне это в шутку преподнесли в клубе. Мы посмеялись и даже решили не отвечать, - поделился воспоминаниями 42-летний Игнашевич, который принял «Балтику» в начале октября.

Сергей Игнашевич играл за ЦСКА с 2004 по 2018 год, пока не повесил бутсы на гвоздь и не перешёл на тренерскую работу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Игнашевич
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