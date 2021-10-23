​Игнашевич вспомнил, как его звали в «Спартак»

Экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о предложении, которое ему поступало из «Спартака» во время карьеры футболисты. Во время онлайн-конференции, проходившей на YouTube-канале «Балтики», Игнашевич рассказал, что конкретное предложение от «красно-белых» у него было во времена, когда команду тренировал Валерий Карпин.

- Мне это в шутку преподнесли в клубе. Мы посмеялись и даже решили не отвечать, - поделился воспоминаниями 42-летний Игнашевич, который принял «Балтику» в начале октября.

Сергей Игнашевич играл за ЦСКА с 2004 по 2018 год, пока не повесил бутсы на гвоздь и не перешёл на тренерскую работу.