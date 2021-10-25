Болельщик «Спартака» Кузьмичёв просит Путина заставить Федуна продать клуб

Болельщик «Спартака» Юрий Кузьмичёв призвал третьих лиц помочь Леониду Федуну продать «Спартак».

- Владимир Владимирович, за «Спартак» болеют миллионы ваших сограждан, а из-за того, что творит Федун, они постоянно находятся на срыве. Они будут болеть и, возможно, даже умирать. Вам это надо?

Я не знаю кто, Путин, Алекперов или сам Господь Бог. Если кто-нибудь, в этом гребаном мире, меня слышит, заставьте, просто заставьте этого патлатого товарища продать мой любимый клуб, продать «Спартак». Потому что пока Федун в «Спартаке», лучше не будет, - заявил Кузьмичёв на своем YouTube-канале.

Напомним, что «Спартак» неудачно играет в сезон столетия клуба, а в воскресенье был уничтожен «Зенитом» 1:7.