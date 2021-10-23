Червиченко не исключает, что «Спартак» может обыграть «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, чего ожидает от противостояния московского клуба с «Зенитом» в предстоящем поединке российской Премьер-лиги.

Экс-чиновник уверен, что «красно-белых» нельзя списывать со счетов. В качестве примера Червиченко вспомнил о тенденции, согласно которой «Спартак» часто удивляет общество, находясь в не самой хорошей игровой форме.

«Так бывает — когда все плохо, для них это оборачивается хорошо. Особенно в матчах с «Зенитом», - приводит слова Червиченко Sport24. Однако, он заявил, что на данный момент питерская команда играет лучше, чем в течение последних двух лет.