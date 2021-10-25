Белоус считает, что сезон для «Спартака» уже закончен

Футбольный менеджер Юрий Белоус считает, что болельщикам «Спартака» уже не надо рассчитывать на какие-то достижения команды в текущем сезоне. По его словам, исправить все проблемы «красно-белых» невозможно в такой короткий срок.

Белоус остался недоволен работой Руя Витории в качестве главного тренера, но не видит смысла увольнять его уже прямо сейчас. «На данный момент Витории ничего не удается сделать, он командой не руководит. Если нервы владельца клуба не выдержат, то его могут снять и сейчас. Но для чего?», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Также Белоус связывает трудности «Спартака» с атмосферой, которая царит вокруг коллектив. Напомним, что летом в структуре клуба было много конфликтов, ставшими публичной информацией.