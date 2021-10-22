​Семак рассказал, в чём силён «Спартак»

Украшением ближайшего игрового дня чемпионата России станет битва между «Зенитом» и «Спартаком». Рулевой питерской команды Сергей Семак за несколько дней до игры провёл брифинг. Среди прочего, тренер высказался о сильных сторонах ближайшего соперника.

По словам Семака, «Спартак» силён в контратаках и в оборонительной линии. Тренер «Зенита» отметил, что хотя «красно-белые» пропустили от «Лестера» четыре гола, москвичи в чемпионате позволяют соперникам создавать у своих ворот меньше, чем позволяют другие команды.

«Что бы ни говорили, уровень игроков «Спартака», особенно в атакующей линии, достаточно высок», - приводятся слова Семака на сайте «Зенита».

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» стартует 24 октября в 19:00 по московскому времени.