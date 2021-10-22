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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак рассказал, в чём силён «Спартак»

22 Октября 2021 • 16:33 Комментировать (5)
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Украшением ближайшего игрового дня чемпионата России станет битва между «Зенитом» и «Спартаком». Рулевой питерской команды Сергей Семак за несколько дней до игры провёл брифинг. Среди прочего, тренер высказался о сильных сторонах ближайшего соперника.

По словам Семака, «Спартак» силён в контратаках и в оборонительной линии. Тренер «Зенита» отметил, что хотя «красно-белые» пропустили от «Лестера» четыре гола, москвичи в чемпионате позволяют соперникам создавать у своих ворот меньше, чем позволяют другие команды.

«Что бы ни говорили, уровень игроков «Спартака», особенно в атакующей линии, достаточно высок», - приводятся слова Семака на сайте «Зенита».

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» стартует 24 октября в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Милка
22 Октября 2021 в 17:15
Сила Спартака в Семаке
Dimonorunov
22 Октября 2021 в 16:59
Желаю Кузьмичу и Борзыкину обломаться! А Дзюбе реабилитироваться и забить голов
CERG
22 Октября 2021 в 16:56
Сила Спартака в его преданных и умных болельщиках, таких как Спирит, Спам, Диман, Санай, обьективных, растущих вместе со своей командой))
JUMPER
22 Октября 2021 в 18:34
ай...я бы ышо дабавил...энти вумнаи рыбяты ни толка растуть са сваей камандай...)))ане становятьси талирантными...уважаюсчие мнения балелаф других клубаф...))) вот вить што тварит фуцбол живатваряшчий...))) изминения прям фантастичиския...)))
CERG
22 Октября 2021 в 18:43
)))
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