Шахматист Непомнящий обозначил две главные проблемы «Спартака»

Шахматист Ян Непомнящий поделился мнением о неудачном выступлении московского «Спартака» в нынешнем сезоне. В беседе с журналистом «РИА Новости» гроссмейстер назвал причины провальных результатов «народной команды».

По словам Непомнящего, москвичам нужно побыстрее найти нового спортивного директора. Эта должность остается вакантной после ухода Дмитрия Попова минувшим летом. Также шахматист заявил, что «Спартаку» необходимо увеличить глубину состава. По его мнению, команде сложно играть на два фронта с нынешним подбором футболистов.

После 12 туров подопечные Руя Витории занимают лишь седьмое место в таблице РПЛ. В последнем матче спартаковцы были разгромлены «Зенитом» со счетом 1:7.