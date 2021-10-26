«Прятаться никто не будет»: «Спартак» ответил фанатам

Сегодня, 26 октября, появилась информация о намерении фанатов московского «Спартака» провести встречу с наставником команды Руем Виторией и футболистами. В стане «красно-белых» отреагировали на инициативу болельщиков. С заявлением выступил глава пресс-службы столичного коллектива Дмитрий Зеленов.

«Клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Прятаться никто не будет», - приводит слова представителя «народной команды» Sport24.

В минувший уик-энд «красно-белые» провели провальный поединок в Санкт-Петербурге. Подопечные Руя Витории были разбиты «Зенитом» со счетом 1:7.

После окончания встречи московский клуб принял решение относительно будущего португальского тренера.