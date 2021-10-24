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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Объединение болельщиков «Спартака» призвало игроков не позорить клуб

24 Октября 2021 • 23:44 Комментировать
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

После поражения со счетом 1:7 в поединке с «Зенитом» в рамках чемпионата России, у поклонников московской команды лопнуло терпение. Объединение фанатов под названием «Фратрия» опубликовало пост, в котором обратилось к игрокам.

Болельщики считают, что этот результат смазал все впечатление от недавнего триумфа над «Наполи» в Лиге Европы и от матча с «Динамо», в котором «красно-белые» сумели отыграть два мяча в заключительные минуты.

«Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди», - таким сообщение «Фратрия» призвала футболистов не позорить имя «Спартака».

Столичный клуб, к слову, в текущем сезоне больше встреч свел к поражениям, чем к победам.

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Спартак Москва
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