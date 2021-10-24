Объединение болельщиков «Спартака» призвало игроков не позорить клуб

После поражения со счетом 1:7 в поединке с «Зенитом» в рамках чемпионата России, у поклонников московской команды лопнуло терпение. Объединение фанатов под названием «Фратрия» опубликовало пост, в котором обратилось к игрокам.

Болельщики считают, что этот результат смазал все впечатление от недавнего триумфа над «Наполи» в Лиге Европы и от матча с «Динамо», в котором «красно-белые» сумели отыграть два мяча в заключительные минуты.

«Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди», - таким сообщение «Фратрия» призвала футболистов не позорить имя «Спартака».

Столичный клуб, к слову, в текущем сезоне больше встреч свел к поражениям, чем к победам.