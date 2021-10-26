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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко хочет увидеть Быстрова тренером «Спартака»

26 Октября 2021 • 11:04 Комментировать
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Экс-нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко выступил в поддержку Владимира Быстрова, заявившего о готовности занять место главного тренера «красно-белых».

«Быстрый, ты огонь! Верю», - гласит заявление Павлюченко, сделанное посредством «Инстаграм».

Отметим, что причиной, по которой Владимир Быстров проявил инициативу стать коучем столичной команды, является её крупное поражение 1:7 в гостевом поединке с «Зенитом».

По итогам 12 сыгранных туров «Спартак» под руководством Руя Витории располагается лишь на седьмой позиции в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко Владимир Быстров
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