Павлюченко хочет увидеть Быстрова тренером «Спартака»

Экс-нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко выступил в поддержку Владимира Быстрова, заявившего о готовности занять место главного тренера «красно-белых».

«Быстрый, ты огонь! Верю», - гласит заявление Павлюченко, сделанное посредством «Инстаграм».

Отметим, что причиной, по которой Владимир Быстров проявил инициативу стать коучем столичной команды, является её крупное поражение 1:7 в гостевом поединке с «Зенитом».

По итогам 12 сыгранных туров «Спартак» под руководством Руя Витории располагается лишь на седьмой позиции в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками.