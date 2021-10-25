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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тарханов: «Руй Витория наверняка уже в критическом положении» эксклюзив

25 Октября 2021 • 17:21 Комментировать (1)
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромное гостевое поражение «Спартака» от «Зенита».

«Результат матча меня очень удивил. Я в шоке на самом деле. В обороне «Спартак» сыграл просто очень бездарно. У Витории пока нет результатов, и игры тоже нет. Не могу сказать, какое будущее его ждёт. Конечно, он наверняка уже в критическом положении. Командной игры нет вообще, в обороне полный бардак.

Все голы «Зенита» - следствие ужасной игры «Спартака» в обороне. Ладно, Клаудиньо забил красивый гол, но все остальные... Нельзя давать сопернику столько возможностей. Когда Азмун забивал головой, защитники были просто стоячие. Айртон должен был прочитывать передачи, блокировать. Айртон хорошо подключается в атаку, а в плане обороны у него есть проблемы», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Тарханов Руй Витория
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
25 Октября 2021 в 18:31
Ай, в критическом положении. Наверное, скоро родит! ))
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