Мостовой призывает не списывать «Спартак» со счетов в РПЛ

По мнению Александра Мостового, его бывший клуб способен доставить немало проблем «Зениту» в предстоящем матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

Собеседник «РБ Спорт» обратил внимание на то, что в последнее время у «Зенита» не получается никак выиграть, причём не лишь в Лиге чемпионов, но и в матчах внутреннего первенства. По этой причине статус фаворита петербуржцев в грядущем матче, по мнению экс-футболиста, является переоценённым.

«Месяц назад кричали, что питерцы уже чемпионы. Но посмотрите на «Спартак». Они по три мяча забили «Наполи» и «Лестеру». Вы очень рано сбрасываете их со счетов», - подчеркнул Мостовой.

Добавим, что в воскресном матче под сомнением находится выход Малкома и Клаудиньо, пропустивших сегодняшнюю тренировку «Зенита».