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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фанаты «Спартака» попали в полицию после матча с «Зенитом»

25 Октября 2021 • 12:28 Комментировать
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

В воскресенье, 24 октября, в Санкт-Петербурге состоялся матч между местным «Зенитом» и столичным «Спартаком». Хозяева разгромили «красно-белых» на «Газпром Арене» со счетом 7:1. Как сообщает РБК, после окончания противостояния нескольких московских фанатов задержали полицейские. Болельщиков доставили в отделение за нарушение общественного порядка.

Фанатов «красно-белых» обвиняют в мелком хулиганстве. Им грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей или арест на 15 суток.

После 12 сыгранных туров «народная команда», имея на своем счету 17 баллов, занимает седьмое место в таблице Премьер-лиги.

В «Спартаке» приняли решение по Витории после унизительного поражения от «Зенита»

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Спартак Москва Зенит
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