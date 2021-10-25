Фанаты «Спартака» попали в полицию после матча с «Зенитом»

В воскресенье, 24 октября, в Санкт-Петербурге состоялся матч между местным «Зенитом» и столичным «Спартаком». Хозяева разгромили «красно-белых» на «Газпром Арене» со счетом 7:1. Как сообщает РБК, после окончания противостояния нескольких московских фанатов задержали полицейские. Болельщиков доставили в отделение за нарушение общественного порядка.

Фанатов «красно-белых» обвиняют в мелком хулиганстве. Им грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей или арест на 15 суток.

После 12 сыгранных туров «народная команда», имея на своем счету 17 баллов, занимает седьмое место в таблице Премьер-лиги.

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