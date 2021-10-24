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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран назвал фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»

24 Октября 2021 • 15:37 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.50 5.70
Через 1 ч. 39 мин.

Экс-нападающий «Спартака» Сергей Юран не верит в свою бывшую команду в матче против лидера Тинькофф РПЛ.

«В этом матче, на мой взгляд, фаворит - «Зенит», - сказал собеседник ТАСС.

В качестве аргументации своих слов Юран отметил более длинную скамейку запасных у «сине-бело-голубых», а также фактор домашнего для «Зенита» поля. По мнению бывшего футболиста, немаловажной потерей в составе гостей является защитник Самуэль Жиго.

Сергей Юран уверяет, что первая с 2012 года выездная победа «Спартака» над «Зенитом» в Санкт-Петербурге станет настоящей сенсацией.

Стартовый свисток в матче «Зенит» - «Спартак» прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Юран
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