Юран назвал фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»

Экс-нападающий «Спартака» Сергей Юран не верит в свою бывшую команду в матче против лидера Тинькофф РПЛ.

«В этом матче, на мой взгляд, фаворит - «Зенит», - сказал собеседник ТАСС.

В качестве аргументации своих слов Юран отметил более длинную скамейку запасных у «сине-бело-голубых», а также фактор домашнего для «Зенита» поля. По мнению бывшего футболиста, немаловажной потерей в составе гостей является защитник Самуэль Жиго.

Сергей Юран уверяет, что первая с 2012 года выездная победа «Спартака» над «Зенитом» в Санкт-Петербурге станет настоящей сенсацией.

Стартовый свисток в матче «Зенит» - «Спартак» прозвучит в 19:00 по московскому времени.